Биатлонистка Павлова — критикам: хотите — пишите, мне всё равно

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая в настоящий момент тренируется в Новосибирске по индивидуальной программе, в прошлом сезоне сделала ряд резких высказываний в Интернете, за что получила много критики. Спортсменка призналась, что спокойно относится к негативной реакции болельщиков.
«Ты вот пробежала старт, у тебя вроде получилось, и все пишут: «О, молодец, молодец». А стоит где-то оступиться — сразу начинается: «Ты плохой, давай завязывай». Начинают родителям писать. Не понимаю, зачем так люди делают. Я спокойно ко всему отношусь. Хотите — пишите. Я этого не читаю, мне всё равно.
Мне кажется, я ещё не отошла от всех поездок, переездов. Мне просто хочется побыть дома. Ничего, сейчас подсоберусь — и дальше в бой. Я уже не новичок, надо будет показывать нормальный уровень. Не будет уже никаких поблажек, что я новичок, выступаю первый год. Буду стараться, работать, доказывать», — сказала спортсменка в эфире телеканала «СТС-Мир».
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