Алексеев: Дмитриева — единственная гандболистка, у которой любая игра — праздник

Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал победу команды со счётом 31:30 в товарищеском матче с Нидерландами.

«Победить хотели и мы, и голландки. В обеих командах много молодёжи. Мы дали поиграть всем 18 гандболисткам, но во втором тайме использовали более опытных во главе с Дашей Дмитриевой.

Повторюсь, мы очень хотели победить. Да и зачем менять ту же Дашу Дмитриеву, если она играет в охотку, забрасывает и тянет за собой остальных? Она вновь была у нас лучшей и подтвердила высочайший класс. Нам было важно, чтобы молодые девчата почувствовали вкус победы в игре с серьёзным соперником. К тому же спортивный принцип никто не отменял.

Даша сама попросилась в поездку. Пожалуй, единственная гандболистка, для кого любая игра не тяжёлая работа, а праздник. И не будем забывать, что, в отличие от игроков «Ростова-Дон», дошедших до «Финала четырёх» Лиги чемпионов, Даша вместе с «Ладой» рано завершила сезон в Кубке ЕГФ. Думаю, она не наигралась в этом году. С другой стороны, даже если бы тольяттинки добрались до еврокубкового финала, Даша всё равно вызвалась бы поехать со сборной в Голландию.

Во втором матче постараемся дать поиграть всем. Но вновь будем нацеливаться на победу. В субботу придется ещё тяжелее, голландки вряд ли захотят опять уступить при горячей поддержке домашних трибун. Нам тоже надо показывать зубы. Мы не намерены довольствоваться только одним выигранным матчем. Выйдем основным составом", — цитирует Алексеева «Гандбол. Быстрый центр».