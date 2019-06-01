Вяльбе скептически отнеслась к изменениям в формате «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение изменить формат многодневки «Тур де Ски», где вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Достаточно скептически к этому отношусь, не совсем понятно, как будем все вместе лезть на эту гору, там не обойдёшь никого. Как понимаю, это экспериментально сделали, посмотрим. Если будет явно плохо для спортсменов, то, конечно, на следующий год проводить этого не будут», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Согласно изменениям, победитель общего зачёта «Тур де Ски» будет определяться после финиша всех участников масс-старта в гору и подсчёта времени в генеральной классификации. После гонки преследования победителем считался тот, кто первым поднимался на вершину.