Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
IRONSTAR 113 & SPRINT SOCHI 2019
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе скептически отнеслась к изменениям в формате «Тур де Ски»

Вяльбе скептически отнеслась к изменениям в формате «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение изменить формат многодневки «Тур де Ски», где вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Достаточно скептически к этому отношусь, не совсем понятно, как будем все вместе лезть на эту гору, там не обойдёшь никого. Как понимаю, это экспериментально сделали, посмотрим. Если будет явно плохо для спортсменов, то, конечно, на следующий год проводить этого не будут», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Согласно изменениям, победитель общего зачёта «Тур де Ски» будет определяться после финиша всех участников масс-старта в гору и подсчёта времени в генеральной классификации. После гонки преследования победителем считался тот, кто первым поднимался на вершину.

Победитель «Тур де Ски» больше не будет определяться в пасьюте в гору
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент