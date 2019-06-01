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Хореограф Медведевой повторил номер, который прозвали «корейским порно»

Хореограф Медведевой повторил номер, который прозвали «корейским порно»
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф Миша Ге, который работает с Евгенией Медведевой, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором повторяет новое показательное выступление фигуристки с шоу Ice Fantasia 2019 на песню 7 rings Арианы Гранде. Ранее болельщики окрестили номер в исполнении россиянки «корейским порно».

«Думаю, где-то это уже видел», — написал хореограф под видеороликом со своим танцем.

Видео доступно на странице Миши Ге в «Инстаграме».

Евгения Медведева — двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Она также является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы — 2018, двукратной чемпионкой России (2016, 2017).

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