Елисеев: Белокуриха? Могу готовиться к сезону в более подходящих условиях

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему пропустил предсезонный сбор в Белокурихе.

«Мне не очень симпатично это место в Белокурихе, хотя люди там хорошие. У меня есть возможность подойти к сезону в более подходящих условиях. На первый сбор иногда есть такая возможность выбора, далее — буду со всеми. В любом случае, всё согласовано с тренерами.

Ошибки в этом сезоне были. Но всё же большой отпечаток на этот год сделал прошлый…Естественно, надо подтянуть стрельбу, именно поэтому мы и направимся на первый сбор с отцом. Будем чуть меньше работать в физическом плане, упор на стрельбу.

А так, план тренировок был правильным, считаю. Нас в этом году не нужно было сильно тренировать из-за большой нагрузки в прошлом. Нам надо было дать восстановиться. Естественно, любой план не всем подходит. На тот момент это был хороший план. Если сейчас будут изменения, то это верно. Если не будет, не очень хорошо. В любом случае, мы ведём диалог с тренерами сборной, и это главное. В этом сезоне будут более индивидуальные для меня тренировки", — сказал Елисеев в интервью своей официальной группе "ВКонтакте".