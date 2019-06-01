Пловец Абросимов выиграл ЧР на открытой воде и выступит на чемпионате мира
На чемпионате России по плаванию на открытой воде, который в эти дни проходит в Краснодарском крае, прошли соревнования у мужчин на дистанции 5 километров. Победителем стал трёхкратный чемпион Европы Кирилл Абросимов с результатом 57 минут 12,32 секунды. Серебряную награду завоевал Денис Авдеев (57.12,53). Третий результат показал Антон Евсиков (57.14,03).
По итогам чемпионата России Абросимов и Авдеев завоевали право выступить на мировом первенстве по водным видам спорта 2019 года, которое пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Плавание. Чемпионат России. Краснодарский край
Мужчины. Открытая вода. 5 км. Финал
1. Кирилл Абросимов — 57.12,32.
2. Денис Авдеев — 57.12,53.
3. Антон Евсиков — 57.14,03.
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