Самарин: на ледовой арене мы всегда идём на риск, лучше делать это сейчас

Серебряный призёр чемпионата Европы, российский фигурист Александр Самарин подвёл итоги прошедшего сезона и признался, что не намерен отступать назад.

«Сезон получился длинным, и это немного непривычно. Обычно у меня он заканчивался в середине марта, а в этот раз пришлось долго держать себя в форме. Но это тоже опыт. Думаю, ошибки, которые я допустил на World Team Trophy, отчасти объяснялись незнанием, как распределить свои силы в течение всего сезона, чтобы их хватило от начала до конца.

Каким я вижу своё дальнейшее развитие? Назад отступать не будем. Что касается четверного флиппа, то я освоил его в этом сезоне. Хотелось показать прыжок на стартах. Но всё-таки мне не хватило чуть-чуть времени и соревновательного опыта, чтобы исполнить его чисто. Но я приобрёл навыки, знания, чтобы в следующем сезоне делать этот элемент стабильно.

Мы всегда идём на риск, выходя на ледовую арену. И сейчас не хочется оглядываться, смотреть назад, что было бы, если бы всё сложилось по-другому. Лучше рисковать сейчас и всё обкатывать сразу, потому что цели стоят высокие и надо проверять свои силы и возможности. На соревнованиях надо показывать то, что мы делаем на тренировках. Начать нужно с этого. Конечно, поднимать вторую оценку. Научиться получать удовольствие от выступлений. Научиться в хорошем смысле слова раскрепощаться на льду. Со спокойной головой выходить и кататься на стартах. Тогда всё будет так, как мы хотим.

Мы ещё своё возьмем, и это я хочу сказать за себя, за свою команду, тренера… Просто не всё сразу. Но мы придём и добьёмся своего. Нужно немного времени, чтобы освоиться в мировом фигурном катании на международной арене. В этом году я дебютировал на двух чемпионатах мира – личном и командном. Ещё раз повторю, что получил огромный опыт, который мне поможет. Думаю, мы справимся, докажем и займём своё достойное место", — цитирует Самарина официальный ФФККР.