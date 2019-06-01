Новикова одержала победу на чемпионате России по плаванию на открытой воде
На чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае, завершились соревнования у женщин на дистанции 5 км.
Победу одержала Мария Новикова. Её результат — 1 час 4 минуты 59,04 секунды. Второе место заняла Валерия Ермакова (1:05.06,40), бронзовую медаль завоевала Екатерина Сорокина (1:05.06,42).
Новикова и Ермакова в июле выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Ранее на ЧР прошли соревнования у мужчин, где лучшим стал трёхкратный чемпион Европы Кирилл Абросимов.
Плавание. Чемпионат России. Краснодарский край
Женщины. Открытая вода. 5 км. Финал
1. Мария Новикова — 1:04.59,04
2. Валерия Ермакова — 1:05.06,40
3. Екатерина Сорокина — 1:05.06,42
Пловец Абросимов выиграл ЧР на открытой воде и выступит на чемпионате мира
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