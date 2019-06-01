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Шляхтин: ВФЛА выполнила все требования перед IAAF по восстановлению своих прав

Шляхтин: ВФЛА выполнила все требования перед IAAF по восстановлению своих прав
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация полностью погасила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в размере $3,2 млн и выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.

«31 мая ВФЛА в полном объёме выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн. Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению ВФЛА. Ранее, как вы знаете, российской стороной было выполнено ещё одно условие дорожной карты — передача Всемирному антидопинговому агентству (WADA) проб московской лаборатории», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Совет IAAF рассмотрит вопрос возможности восстановления ВФЛА 8-9 июня в Монако.

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