Гусев и Ершов — вторые на этапе КМ по гребле в байдарках-двойках на 500 м

Олег Гусев и Виталий Ершов принесли очередную медаль в копилку сборной России на этапе Кубка мира в Дуйсбурге (Германия). На дистанции 500 м в байдарках-двойках они стали вторым с результатом 1 минута 29,642 секунды. Победу одержала немецкая пара Макс Рендшмидт и Макс Лемке (1.28,986), третье место у французов Гийома Бергера и Гийома Ле Флё Декоремона (1.29,946).
На аналогичной дистанции в каноэ-двойках россияне Павел Петров и Михаил Павлов стали третьими (1.39,564), победили китайцы Сун Син и Цян Ли (1.38,661), серебряную награду завоевали представители Польши Александр Китевский и Норман Зезула (1.39,202).
Ранее каноист Иван Штыль завоевал золото на дистанции 200 м. А Роман Аношкин стал серебряным призёром в байдарке-одиночке на 1000 м.
Этап Кубка мира Германии завершится 2 июня.
Гребля. Этап кубка мира. Дуйсбург, Германия
Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м.
1. Макс Рендшмидт/Макс Лемке (Германия) — 1.28,986.
2. Олег Гусев/Виталий Ершов (Россия) — 1.29,642.
3. Гийом Бергер/Гийом Ле Флё Декоремон (Франция) — 1.29,946.
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м.
1. Сун Син/Цян Ли (Китай) – 1.39,564.
2. Александр Китевский/Норман Зезула (Польша) — 1.39,202.
3. Павел Петров/Михаил Павлов (Россия) — 1.39,564.
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