Наставник «Тюмени» — о победе в ЧР: будешь честен к футболу, он ответит тем же

Главный тренер «Тюмени» Игорь Путилов подвёл итоги четвертого матча финальной серии плей-офф Суперлиги с «КПРФ». Победа со счётом 3:2 позволила его команде впервые в истории стать чемпионами России.
«Мы два сезона готовились к достижению этой цели и говорили ребятам, что обязательно добьёмся чемпионства. Самое главное, что они поверили в это и стали именно командой, командой-личностью. Мы много разговаривали об этом. Перед плей-офф мы приглашали специалиста по тимбилдингу из Екатеринбурга, это тоже очень помогло. Конечно, сыграли роль мастерство футболистов и самопожертвование на площадке. А про меня что говорить? Работаю, отдаюсь полностью. Если будешь честен к футболу, то и он ответит тем же.
Соперники были совершенно равные. «КПРФ» — прекрасная команда, с отличными исполнителями. Но мы нашли противоядие, поэтому победа всё-таки заслуженная. Третья игра была переломной. Так же было и с «Норильским никелем», и в полуфинале. После такого камбэка нам было проще восстановиться, а сопернику — наоборот. Они были прижаты к стене, им нужно было во что бы то ни стало выигрывать.
У нас — команда. Все вложили силы в этот успех, все «стелились». Тут выделять никого не стоит, это — команда. Команда с большой буквы. Отмечу и болельщиков. Наверное, перед «Центральным» им нужно поставить памятник, чтобы все знали, какие они замечательные. У нас в стране нигде так не болеют, как в Тюмени», — приводит слова Путилова пресс-служба АМФР.
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