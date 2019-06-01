Нидерландские гандболистки взяли реванш у россиянок в товарищеском матче

Во втором товарищеском матче женская сборная Нидерландов взяла реванш у российских гандболисток, одержав победу со счётом 33:26. Самой результативной в составе россиянок стала Дарья Дмитриева, забившая 7 мячей. 4 раза отличилась Антонина Скоробогатченко, трижды — Ольга Фомина (Черноиваненко).

Накануне в Алмере женская сборная России выиграла у команды Нидерландов со счётом 31:30.

Напомним, на чемпионате Европы 2018 года сборная России по гандболу заняла второе место, проиграв в финале хозяйкам соревнований — француженкам. Нидерланды стали третьими, взяв верх над Румынией в поединке за бронзовые медали.

Гандбол. Женщины. Второй товарищеский матч. Алмере, Нидерланды

Нидерланды — Россия — 33:26 (15:13).