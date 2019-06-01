Наставник самарского «Динамо»: команде года нет, а уже завоевали бронзу ЧР

Главный тренер самарского «Динамо» Максим Горбунов подвёл итоги серии за третье место чемпионата России по мини-футболу, по итогам которой его подопечные впервые завоевали бронзовые медали.

«Эмоции потрясающие! Какие ещё могут быть! Команде года нет по большому счёту. 9 июля собрались ребята, а сегодня завоевали бронзу. Хотелось бы поблагодарить самарских болельщиков, наших самых родных и близких, которые переживали весь этот сезон, страдали вместе с нами. Огромная им благодарность. Конечно же руководству нашему большое спасибо, есть у нас такие руководители, которые любят мини-футбол. И не просто любят. Они фанаты этого вида спорта, которые вкладывают свои деньги, свою душу. Сегодня ребята сделали большой подарок и для них, и для президента, и для исполнительного директора, для каждого, кто причастен к нашему клубу. Я хотел бы поблагодарить каждого работника нашего клуба, потому что мы являемся всё-таки обслуживающим персоналом для ребят. Мы создаём им условия для того, чтобы они не испытывали трудностей в работе, мы помогаем им.



Каждому, кто поддерживал нас и работал в нашем клубе, — спасибо! Сейчас эмоции захлёстывают, конечно же. Медаль есть медаль. Многие ребята не имели таких достижений до этого момента. Я очень рад за них. Надеюсь, это не последняя медаль», — приводит слова Горбунова пресс-служба АМФР.