Горячкина и Дзагнидзе вышли в лидеры турнира претенденток ФИДЕ в Казани

В Казани был сыгран второй тур турнира претенденток ФИДЕ. В российском дерби Александра Горячкина нанесла поражение Валентине Гуниной. В другом противостоянии грузинка Нана Дзагнидзе была сильнее украинки Анны Музычук.
Партии Екатерина Лагно (Россия) — Александра Костенюк (Россия) и Тань Чжунъи (Китай) — Мария Музычук (Украина) закончились вничью.
Положение после 2-го тура
1-2. Александра Горячкина, Нана Дзагнидзе — по 1,5.
4-6. Тань Чжунъи, Александра Костенюк, Мария Музычук, Екатерина Лагно — по 1.
7-8. Анна Музычук, Валентина Гунина — по 0,5.
Призовой фонд турнира составляет € 200 тыс. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, Призовой фонд матча составит € 500 тыс., что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.
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