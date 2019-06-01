Горячкина и Дзагнидзе вышли в лидеры турнира претенденток ФИДЕ в Казани

В Казани был сыгран второй тур турнира претенденток ФИДЕ. В российском дерби Александра Горячкина нанесла поражение Валентине Гуниной. В другом противостоянии грузинка Нана Дзагнидзе была сильнее украинки Анны Музычук.

Партии Екатерина Лагно (Россия) — Александра Костенюк (Россия) и Тань Чжунъи (Китай) — Мария Музычук (Украина) закончились вничью.

Положение после 2-го тура



1-2. Александра Горячкина, Нана Дзагнидзе — по 1,5.

4-6. Тань Чжунъи, Александра Костенюк, Мария Музычук, Екатерина Лагно — по 1.

7-8. Анна Музычук, Валентина Гунина — по 0,5.

Призовой фонд турнира составляет € 200 тыс. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, Призовой фонд матча составит € 500 тыс., что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.