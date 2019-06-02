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Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020

Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020
Другие / Лёгкая атлетика 0

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт сообщил, что России угрожает запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. По некоторым данным, чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики фальсифицировали медицинские документы, чтобы Лысенко мог выступить в Токио-2020.

«Россия столкнётся с запретом на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за того, что высокопоставленные чиновники федерации лёгкой атлетики причастны к изготовлению медицинских документов с целью сокрытия допинг-преступления со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх», — написал Арбутнотт на своей странице в «Твиттере».

Лысенко был отстранён за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. В таком случае Данилу угрожает дисквалификация на четыре года.

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