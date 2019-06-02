Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Видео опубликовано в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Фигуристы «озвучили» выступление Елизаветы Туктамышевой, которая выбрала эту композицию для своего показательного номера на шоу Fantasy on Ice в Японии. Медведева пела за Леди Гагу, а Вейр — за Брэдли Купера.
Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. Сезон-2018/19 она провела под руководством нового наставника – канадца Брайана Орсера – и завоевала бронзу чемпионата мира в Японии. Трёхкратный чемпион США Вейр завершил карьеру в 2013 году, он известен благодаря артистизму, причудливым костюмам и пластичному, изящному катанию
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