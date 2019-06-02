Бородавко — про изменения в формате «Тур де Ски»: не понял, почему это произошло

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на изменения в формате проведения многодневки «Тур де Ски», где финальная гонка преследования была заменена на масс-старт.

«Слышал об этом, но не знаю подробностей. У нас есть представители России, мы соберёмся на сборе, они нам расскажут, почему и как это происходило. Тогда будет полное понимание, сейчас нет смысла говорить об этих изменениях.

Не понимаю до конца, из-за чего это произошло. Есть и позитивные изменения, надо понимать, как будут считаться очки. Разница между спортсменами будет большая, кто-то будет проигрывать минуту, кто-то будет проигрывать две. Я пока и не расстроен, и недоволен, нужно понимать, какие бонусные секунды будут, нужно смотреть, насколько изменятся правила», — приводит слова Бородавко Sport24.