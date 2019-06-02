Домрачева — о победе «Ливерпуля» в ЛЧ: великий тренер, великая команда. Чемпионы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева обрадовалась победе футбольного клуба «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, но Мохамед Сиссоко прервал её рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.

«Что если эти кепки приносят удачу? Великий тренер, великая команда, с сильным командным духом! Чемпионы!» — написала Домрачева в «Инстаграме».

«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл кубок Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Запись доступна в "инстаграме" Домрачевой.