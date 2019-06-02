Домрачева — о победе «Ливерпуля» в ЛЧ: великий тренер, великая команда. Чемпионы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева обрадовалась победе футбольного клуба «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.
Команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, но Мохамед Сиссоко прервал её рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.
«Что если эти кепки приносят удачу? Великий тренер, великая команда, с сильным командным духом! Чемпионы!» — написала Домрачева в «Инстаграме».
«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл кубок Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Запись доступна в "инстаграме" Домрачевой.
- 2 июня 2019
-
11:32
-
11:12
-
10:57
-
10:32
-
09:01
-
00:43
-
00:34
-
00:16
- 1 июня 2019
-
23:44
-
22:33
-
22:06
-
20:47
-
19:52
-
19:01
-
18:55
-
18:33
-
18:12
-
17:29
-
15:43
-
15:11
-
14:43
-
14:24
-
13:56
-
13:52
-
13:33
-
12:43
-
12:11
-
11:46
-
11:44
-
11:26
-
10:53
-
10:26
-
09:37
-
09:36
-
09:21