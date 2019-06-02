Крюков: изменение формата «Тур де Ски» можно трактовать в пользу Клебо

Олимпийский чемпион 2010 года россиянин Никита Крюков выразил мнение по поводу изменения формата многодневки «Тур де Ски», где вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.
«Тяжело комментировать, потому что я не знаю всей проблемы. Когда будет ясен полный регламент, тогда и будет понятно. Но можно придумать всё что угодно, из-за чего они так сделали. Если пытаются убрать гору, то это неправильно. За столько лет она символизирует «Тур де Ски».
Норвежцы переигрывают Россию в кабинетах? Не знаю, я же не сижу там. Могу сказать, что спринтерских гонок стало больше. С чем это связано? С Клебо или общей тенденцией? Непонятно, это спорный вопрос, его можно трактовать в пользу Клебо, но если побежит у нас завтра Большунов на уровне Клебо и Клебо не сможет Большунова обогнать, то норвежцы будут думать, правильно ли они сделали или нет», — цитирует Крюкова Sport24.
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