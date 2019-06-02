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Свищёв: попытки отстранить Россию от Олимпиады 2020 года — новый виток истерии

Свищёв: попытки отстранить Россию от Олимпиады 2020 года — новый виток истерии
Другие / Лёгкая атлетика 0

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв выразил мнение, что заметка в британской газете Sunday Times о возможном отстранении России от участия в Олимпийских играх 2020 года является новым витком истерии перед предстоящим олимпийским циклом.

«Начинается новый виток истерии перед новым олимпийским циклом 2020 года. Наши западные партнёры не знают как реагировать: РУСАДА восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет выдал заявление, что Россия будет выступать, в том числе и под российским флагом. Вот и начинают тискать всё новые и новые поводы», — цитирует Свищёва ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия может быть отстранена от Игр-2020 из-за скандала с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, который был отстранён за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Данилу грозит дисквалификация на четыре года.

Выяснилось, что к фальсификации были причастны чиновники из Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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