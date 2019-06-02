ВАДА высоко оценило работу ОКР и РУСАДА по борьбе с допингом

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли дал высокую оценку работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросам борьбы с допингом.

«Юные олимпийцы — будущее мирового спорта, и мы, безусловно, окажем им необходимую поддержку. ВАДА – не бич для спортсменов, а помощник и гарант честной игры.

ВАДА высоко ценит усилия Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства по борьбе с допингом", — цитирует Ниггли пресс-служба ОКР.

Ранее в британских СМ появилась информация, что России угрожает запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. По некоторым данным, чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) фальсифицировали медицинские документы, чтобы Лысенко мог выступить в Токио-2020.