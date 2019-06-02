Россиянки стали третьими на этапе КМ по гребле в байдарке-двойке и каноэ-двойке

На этапе Кубка мира по гребле в Дуйсбурге (Германия) россиянки Кристина Ковнир и Анастасия Долгова показали третий результат в байдарках-двойках на дистанции 200 м. Они преодолели дистанцию за 37,453 секунды.

В соревнованиях в каноэ-двойках на дистанции 500 м бронзовые медали также завоевали представительницы России — Ксения Курач и Олеся Ромасенко. Их время — 1 минута 54,188 секунды.

Этап Кубка мира в Дуйсбурге завершится 2 июня.

Гребля. Этап Кубка мира. Дуйсбург, Германия



Женщины. Байдарка-двойка. 200 м

1. Спела Пономоренко Яниц/Анья Остерман (Словения) — 36,477

2. Каролина Ная/Хелена Висневская (Польша) — 37,158

3. Кристина Ковнир/Анастасия Долгова (Россия) — 37,453



Женщины. Каноэ-двойка. 500 м

1. Вираг Балла/Кинчо Такач (Венгрия) — 1.51,587

2. Лоренс Винсент-Лапуант/Кэти Винсент (Канада) — 1.51,905

3. Ксения Курач/Олеся Ромасенко (Россия) — 1.54,188.