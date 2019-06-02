Каноисты Коваленко и Штыль заняли второе место на этапе Кубка мира в Германии

На этапе Кубка мира в Дуйсбурге (Германия) россияне Александр Коваленко и Иван Штыль стали вторыми в каноэ-двойках на дистанции 200 м. Они преодолели дистанцию за 36,065 секунды.

На дистанции 200 м в байдарках-двойках бронзовые медали выиграли Илья Зотов и Максим Молочков. Их время — 32,113 секунды.

В байдарках-четвёрках на дистанции 500 м россияне в составе Артёма Кузахметова, Александра Сергеева, Олега Гусева и Виталия Ершова показали третий результат.

Этап Кубка мира в Дуйсбурге завершится 2 июня.



Гребля. Этап Кубка мира. Дуйсбург, Германия

Мужчины. Каноэ-двойка. 200 м

1. Антони Сегура/Альфонсо Бенавидес (Испания) — 35,739

2. Александр Коваленко/Иван Штыль (Россия) — 36,065

3. Александр Китевский/Норман Зезуля (Польша) — 36,277

Мужчины. Байдарка-двойка. 200 м

1. Манфреди Рицца/Андреа ди Либерто (Италия) — 31,312

2. Левенте Апальи/Колош Чизмадиа (Венгрия) — 32,010

3. Илья Зотов/Максим Молочков (Россия) — 32,113

Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Германия — 1.18,660

2. Словакия — 1.19,352

3. Россия (Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Виталий Ершов) — 1.19,493