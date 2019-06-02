Россиянки выиграли первую медаль на чемпионате Европы по академической гребле

На чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария) российские спортсменки стали третьими в восьмёрках распашных с рулевым.
В составе команды выступили Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова и Елизавета Крылова. Россиянки выиграли на турнире первую медаль.
Победу одержали румынские спортсменки. Серебряные награды достались представительницам Великобритании.
Чемпионат Европы завершится 2 июня.
Академическая гребля. Чемпионат Европы. Люцерн, Швейцария
Женщины. Восьмёрки распашные с рулевым
1. Румыния
2. Великобритания
3. Россия (Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова, Елизавета Крылова).
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