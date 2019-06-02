Россиянки выиграли первую медаль на чемпионате Европы по академической гребле

На чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария) российские спортсменки стали третьими в восьмёрках распашных с рулевым.

В составе команды выступили Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова и Елизавета Крылова. Россиянки выиграли на турнире первую медаль.

Победу одержали румынские спортсменки. Серебряные награды достались представительницам Великобритании.

Чемпионат Европы завершится 2 июня.

Академическая гребля. Чемпионат Европы. Люцерн, Швейцария

Женщины. Восьмёрки распашные с рулевым

1. Румыния

2. Великобритания

3. Россия (Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова, Елизавета Крылова).