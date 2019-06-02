Плющенко поаплодировал умению Туктамышевой играть в футбол

Спортивный агент Ари Закарян опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором чемпионка мира 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева в коридоре играет в футбол. Спортсменка вместе с другими звёздами фигурного катания сейчас находится в Японии, где принимает участие в шоу Fantasy on Ice. Ставший свидетелем этих упражнений двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поаплодировал умению Туктамышевой обращаться с мячом.

«Лиза, молодец!» — сказал Плющенко и похлопал спортсменке.

Видео доступно на странице Ари Закаряна в «Инстаграме».

Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионка России 2013 года.