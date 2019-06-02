Каноисты Петров и Ромасенко – третьи в миксте на этапе Кубка мира в Германии

В завершающий день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге (Германия) разыгран очередной комплект медалей. Россияне Павел Петров и Олеся Ромасенко стали бронзовыми призёрами в смешанных командах в каноэ-двойках на дистанции 500 метров с результатом 1 минута 45,729 секунды. Победу одержали китайские спортсмены (1.44,729). Представители Канады (1.45,483) стали вторыми. Еще одна российская пара Михаил Павлов и Ксения Курач — пятая (1.47,238).

Ранее Курач и Ромасенко стали третьими на этом этапе в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Гребля. Этап кубка мира. Дуйсбург, Германия

Смешанные команды. Каноэ-двойка. 500 м.

1. Лю Хао/Сун Менья (Китай) — 1.29,642.

2. Марк Олдершоу/Кэти Винсент (Канада) — 1.29,946.

3. Павел Петров/Олеся Ромасенко (Россия) — 1.45,729.

5. Михаил Павлов/Ксения Курач (Россия) — 1.47,238.

Россиянки стали третьими на этапе КМ по гребле в байдарке-двойке и каноэ-двойке

Гусев и Ершов — вторые на этапе КМ по гребле в байдарках-двойках на 500 м