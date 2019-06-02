Видео: Загитова разучивает футбольные финты

Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в парном катании с Кристиной Астаховой, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором олимпийская чемпионка Алина Загитова разучивает футбольные финты перед шоу Fantasy on Ice.

«Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу «Fantasy on Ice» в Японии», — оставил подпись под видеороликом Рогонов.

Видео доступно на странице Алексея Рогонова в «Инстаграме».

Fantasy on Ice проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.



В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.