Видео: Загитова разучивает футбольные финты

Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в парном катании с Кристиной Астаховой, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором олимпийская чемпионка Алина Загитова разучивает футбольные финты перед шоу Fantasy on Ice.
«Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу «Fantasy on Ice» в Японии», — оставил подпись под видеороликом Рогонов.
Видео доступно на странице Алексея Рогонова в «Инстаграме».
Fantasy on Ice проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
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