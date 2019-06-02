Закарин: поеду на «Тур де Франс», буду бороться за этапы

Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин рассказал об итогах Гранд-тура, где он одержал победу на 13-м этапе, на и планах на участие в «Тур де Франс».
«Всё в принципе нормально, закончил десятым, с одной победой на этапе. Был один кризисный день после победы, и в принципе всё пошло чуть-чуть не так, но в целом всё нормально. Поеду сейчас «Тур», скорее всего, там буду, скорее всего, бороться за этапы.
Нынешняя «Джиро» отличается ото всех. На первой неделе была плохая погода. К третьей неделе было хорошее самочувствие, как и всегда, но чего-то не хватало, возможно, после кризисного дня «по голове» дало», — приводит слова Закарина «Р-Спорт».
Закарин завершили многодневку «Джиро д'Италия» 10-й позиции, проиграв в общем зачёте победителю Ричард Карапас (Эквадор) из команды Movistar 12 минут и 14 секунд. Участие россиянина в «Тур де Франс» подтвердил генеральный менеджер Katusha-Alpecin Хосе Азеведо.
«Закарин поедет „Тур“. У него сейчас будет период восстановления после „Джиро“. Конечно, он будет нацелен на этапы, но гонщик такого уровня не может стартовать с целями ниже топ-10. Посмотрим, как будет складываться для нас гонка», — сказал Азеведо.
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