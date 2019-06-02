Медведева: наконец-то могу сосредоточиться на себе, бесстрашно выступать на льду
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что после переезда в Канаду при поддержке новых тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон, она смогла вернуть себе уверенность.
«Они стали самыми преданными сторонниками продолжения моей карьеры. Я верю, что они будут продолжать помогать мне развиваться.
Брайан сказал, чтобы избежать внешнего давления, мне необходимо сосредоточиться на себе, упорно тренироваться, бесстрашно выступать на льду. Наконец-то я это сделала!» — приводит слова российской фигуристки китайский сайт Weixin.
Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. Сезон-2018/19 она провела под руководством нового наставника – канадца Брайана Орсера – и завоевала бронзу чемпионата мира в Японии.
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