Медведева: наконец-то могу сосредоточиться на себе, бесстрашно выступать на льду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что после переезда в Канаду при поддержке новых тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон, она смогла вернуть себе уверенность.

«Они стали самыми преданными сторонниками продолжения моей карьеры. Я верю, что они будут продолжать помогать мне развиваться.

Брайан сказал, чтобы избежать внешнего давления, мне необходимо сосредоточиться на себе, упорно тренироваться, бесстрашно выступать на льду. Наконец-то я это сделала!» — приводит слова российской фигуристки китайский сайт Weixin.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. Сезон-2018/19 она провела под руководством нового наставника – канадца Брайана Орсера – и завоевала бронзу чемпионата мира в Японии.