Россияне Дибиров и Шишкарёв помогли «Вардару» выиграть гандбольную ЛЧ

«Вардар» обыграл венгерский «Веспрем» со счётом 27:24 и стал победителем гандбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Из пяти российских игроков, которые выступают за македонский клуб, в финале отличились Тимур Дибиров (3 гола) и Даниил Шишкарёв (1).

За «Вардар» также выступают Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселёв. Кроме того, спортивным директором клуба является главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров, а его ассистент по нашей национальной команде Деян Перич занимает аналогичную должность в македонском клубе.

Македонский клуб стал обладателем главного трофея Европы во второй раз. Впервые «Вардар» в составе с Дибировым, Шишкарёвым и Александром Деревенем, который сейчас выступает за «Спартак», выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2016/17.

В матче за третье место испанская «Барселона» оказалась сильнее польского «Виве Кельце» — 40:35.

Гандбол. Лига чемпионов. Финал четырёх

Матч за 1-е место



«Вардар» (Македония) — «Веспрем» (Венгрия) – 27:24.