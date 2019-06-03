Российская шахматная федерация сменит название

В Дагомысе прошёл внеочередной съезд Российской шахматной федерации. Глава организации Андрей Филатов отсутствовал по семейным обстоятельствам. Делегаты доверили вести заседание президенту шахматных федераций Кемеровской области и Сибирского федерального округа Максиму Ивахину.
«Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и глава технической дирекции федерации Александр Ткачёв рассказали о том, какие изменения и дополнения необходимо внести в устав общероссийской общественной организации „Российская шахматная федерация“, чтобы привести этот основополагающий документ в соответствие с действующим законодательством РФ.
Делегаты проголосовали за изменение названия организации на «Федерация шахмат России» и утвердили устав общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.
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