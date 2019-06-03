Зеппельт: Россия даже не отрицает фальсификацию — значит, всё серьёзно

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал новый скандал вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранён за пропуск допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Выяснилось, что к фальсификации документов были причастны чиновники из ВФЛА.

«Интересно, что Россия публично не отрицает фальсификацию. Это указывает, насколько всё серьёзно. Культура сокрытия, очевидно, никуда не делась. Если официальные лица действительно подделали документы, чтобы помочь чемпиону мира избежать дисквалификации: можно ли допускать российских легкоатлетов на Олимпиаду?» — написал Зеппельт в своём «твиттере».