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Логинов защитил магистерскую работу

Логинов защитил магистерскую работу
Другие / Биатлон 0

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Институте физической культуры и спорта Саратова.

«Александр Логинов представил комиссии магистерскую работу на тему «Исследование особенностей организации и реализации волевой подготовки биатлонистов». Она вызвала большой интерес у комиссии и присутствующих, которые задавали вопросы не только по теме исследования, но и по профессиональной спортивной деятельности магистранта. Александр подробно рассказал об успехах и проблемах своей работы, психологическом взаимодействии спортсменов и тренеров в тренировочном и соревновательном процессах», — говорится в сообщении на официальном сайте СГУ.

Защита работы прошла успешно. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.

Стала известна причина пропуска сбора Александром Логиновым
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