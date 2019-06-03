Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Институте физической культуры и спорта Саратова.
«Александр Логинов представил комиссии магистерскую работу на тему «Исследование особенностей организации и реализации волевой подготовки биатлонистов». Она вызвала большой интерес у комиссии и присутствующих, которые задавали вопросы не только по теме исследования, но и по профессиональной спортивной деятельности магистранта. Александр подробно рассказал об успехах и проблемах своей работы, психологическом взаимодействии спортсменов и тренеров в тренировочном и соревновательном процессах», — говорится в сообщении на официальном сайте СГУ.
Защита работы прошла успешно. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.
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