Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина пропустит Европейские игры в Минске (Беларусь) из-за травмы ноги.



«У Алии случился надрыв связки голеностопного сустава на одной из майских тренировок. Она проходила обследование у нескольких врачей, которые рекомендовали гимнастке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому было принято решение не отправлять Мустафину в Минск. На Европейских играх Алию заменит Анастасия Ильянкова.



Сама Мустафина отнеслась к пропуску Европейских игр с пониманием. Она уже сейчас может тренироваться на тех же брусьях, но без соскоков. Думаю, к Кубку России с ней будет всё в порядке. Нужно понимать, что главным стартом года является чемпионат мира, который пройдёт осенью в Германии», — цитирует старшего тренера сборной России Валентину Родионенко ТАСС.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.