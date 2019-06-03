«Ника» — шестая на этапе RC 44 Cup в Хорватии

В Ровини (Хорватия) завершился второй этап RC44 Cup, в котором принимали участие три команды под российским флагом. По итогам соревнований победу отпраздновала французская команда Aleph Racing, «Харизма» (Монако, победитель сезона-2018) финишировала второй, ветераны класса из Швеции Artemis пришли к финишу на третьем месте.



Лучшего среди россиян результата достигла «Ника» Владимира Просихина – шестая строчка. Ещё два экипажа из России «Броненосец» и «Тавантуй» заняли восьмое и девятое места соответственно.



Соревнования RC44 Cup продолжатся в июле. Чемпионат мира примет мекка парусного спорта Швеции – Марстранд. Здесь в 2017 году «Ника» завоевала второй титул чемпионов, а «Броненосец» был третьим.