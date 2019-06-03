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«Ника» — шестая на этапе RC 44 Cup в Хорватии

«Ника» — шестая на этапе RC 44 Cup в Хорватии
Другие / Прочие виды спорта 0

В Ровини (Хорватия) завершился второй этап RC44 Cup, в котором принимали участие три команды под российским флагом. По итогам соревнований победу отпраздновала французская команда Aleph Racing, «Харизма» (Монако, победитель сезона-2018) финишировала второй, ветераны класса из Швеции Artemis пришли к финишу на третьем месте.

Лучшего среди россиян результата достигла «Ника» Владимира Просихина – шестая строчка. Ещё два экипажа из России «Броненосец» и «Тавантуй» заняли восьмое и девятое места соответственно.

Соревнования RC44 Cup продолжатся в июле. Чемпионат мира примет мекка парусного спорта Швеции – Марстранд. Здесь в 2017 году «Ника» завоевала второй титул чемпионов, а «Броненосец» был третьим.

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