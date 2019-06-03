Экипаж Анны Басалкиной успешно завершил этап парусной лиги

Команда Академии парусного спорта Яхт-клуба Сант-Петербурга успешно завершила этап парусной лиги, который проходил 30 мая – 2 июня в Казани. По результатам соревнований экипаж Анны Басалкиной занял четвёртую строчку.
«Как известно, соревнования на озере Нижний Кабан стали своего рода вынужденным выбором после форс-мажора с уровнем воды в реке Казанка, где планировалось проведение этапа.
Изначально мы готовились к выступлению именно на этой реке, была изучена местная погода, подготовлены тактические разработки. Но неожиданно всё изменилось, и мы оказались на совершенно новой воде, да ещё и усиленным составом впятером. Справедливости ради замечу, что акватория была новой для всех, то есть мы все были в равных условиях», — заявила Басалкина.
В итоговой таблице соревнований «академики» уступили первой тройке всего два очка.
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