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Американская скелетонистка боится ехать в Сочи из-за угроз смерти

Американская скелетонистка боится ехать в Сочи из-за угроз смерти
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка мира американская скелетонистка Кэти Юлендер выступила против проведения в Сочи этапа Кубка мира. Ранее спортсменка неоднократно выступала с критикой российских спортсменов, принимавших допинг.

«Кажется, ничего не изменилось — и IBSF, и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи? После всех угроз смерти, которые я получила, мне нужна защита», — написала Юлендер в своём «твиттере».

Юлендер, принявшая участие в антидопинговом саммите в Белом доме, заявляла, что «Россия только портит Олимпийские игры», а Олимпиада в Сочи стала «шоу Путина».

Юлендер — участница двух зимних Олимпийских игр, неоднократная чемпионка национального первенства, двукратная обладательница Кубка мира.

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