Американская скелетонистка боится ехать в Сочи из-за угроз смерти
Двукратная чемпионка мира американская скелетонистка Кэти Юлендер выступила против проведения в Сочи этапа Кубка мира. Ранее спортсменка неоднократно выступала с критикой российских спортсменов, принимавших допинг.
«Кажется, ничего не изменилось — и IBSF, и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи? После всех угроз смерти, которые я получила, мне нужна защита», — написала Юлендер в своём «твиттере».
Юлендер, принявшая участие в антидопинговом саммите в Белом доме, заявляла, что «Россия только портит Олимпийские игры», а Олимпиада в Сочи стала «шоу Путина».
Юлендер — участница двух зимних Олимпийских игр, неоднократная чемпионка национального первенства, двукратная обладательница Кубка мира.
Американская скелетонистка: Игры в Сочи — шоу Путина. Меня тошнит от этого
- 3 июня 2019
-
13:18
-
13:09
-
12:22
-
12:20
-
12:06
-
11:36
-
11:28
-
10:46
-
10:12
-
09:48
-
09:13
-
01:13
- 2 июня 2019
-
23:40
-
23:19
-
22:26
-
21:17
-
20:51
-
19:56
-
18:59
-
18:21
-
17:26
-
17:08
-
16:43
-
15:58
-
14:51
-
14:26
-
13:58
-
12:49
-
12:20
-
11:44
-
11:32
-
11:12
-
10:57
-
10:32
-
09:01
Партнерский контент