Ганус — о спортсменах, принимающих допинг: победить киборга очень сложно

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил важность борьбы с допингом в современном спорте.
«У нас есть горячая линия „Сообщи о допинге“, это борьба за справедливость. Спортсмен может заявить, что конкуренция нечестная, что есть нарушения, которые препятствуют реализации спортивных устремлений. И мы реагируем на эти обращения. Кто бы что ни говорил, это не доносчики. Некоторые вспоминают о 30-40-х годах прошлого века, но это другая миссия, миссия борьбы за справедливость. Если мы не остановим нарушителей, у нас будут соревнования киборгов. Победить киборга очень сложно», — цитирует Гануса «РИА Новости».
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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