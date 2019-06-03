В Кремле отреагировали на возможное отстранение сборной России от ОИ-2020

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал статью журналиста The Sunday Times Джордж Арбутнотта, в которой он сообщил, что России угрожает запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

По некоторым данным, чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики фальсифицировали медицинские документы, чтобы Лысенко избежал дисквалификации и мог выступить на Олимпиаде в Токио.

«Нам об этом ничего неизвестно. Но в любом случае не газета The Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», — приводит слова Пескова ФАН.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что «комментировать британские СМИ смысла нет».