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Курашов: в 2020 году в Красноярске запланировано два этапа КМ по фристайлу

Курашов: в 2020 году в Красноярске запланировано два этапа КМ по фристайлу
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал о международных соревнованиях, которые могут пройти на территории России в ближайшие годы.

«Что касается Кубка мира, то в Красноярске у нас запланировано два этапа в 2020 году – по акробатике и по могулу.

Если говорить о традиционных российских этапах Кубка мира, то мы планируем этап по акробатике в Москве и этап по ски-кроссу в Миассе. В планах календаря это стоит.

У нас есть предварительные договоренности с руководством FIS и Красноярского края о возможности проведения юниорского первенства мира в 2021 году.

Мы отправляли заявку на проведение чемпионата мира 2025 года от России. Были и другие потенциальные кандидаты, в частности и Швейцария, но от нас не ожидали такой активности и ответственности и мы уже оплатили заявочный взнос вместе с заявкой. В итоге мы являемся единственными кандидатами, FIS нашу заявку приняла. Решение будет принято на весеннем конгрессе в Таиланде в 2020 году. Мы совместно с Красноярским краем занимаемся организационными и техническими вопросами по дальнейшему оформлению документов», — цитирует Курашова «Р-Спорт».

Красноярск – единственный претендент на ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Источник: Р-Спорт

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