Гендиректор ВАДА — о восстановлении РУСАДА: мы не должны быть наивными

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли выразил уверенность в том, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией.

«Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА — полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА — независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов.



Всё это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией. Мы не должны быть наивными, потому что многие вещи меняются, мы должны оставаться начеку, должны смотреть, как РУСАДА будет развиваться. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым. Пока нас все устраивает», — цитирует Ниггли ТАСС.

20 сентября исполком ВАДА восстановило РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.