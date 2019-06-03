Чемезов занял четвёртое место на чемпионате мира по водно-моторному спорту

Вчера, 2 июня, в Ольбии (Италия) завершился второй этап чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «аквабайк»



Россию вновь представляли четыре спортсмена. Фристайлеры – обладатель Кубка России и чемпион России 2018 года Сергей Чемезов, чемпион мира среди любителей Александр Курамшин, Владислав Воробьёв и гонщик в классе Runabout GP1, чемпион России 2018 года Александр Кабатов.



Во фристайле первое место досталось Рашиду Аль-Мулла из ОАЭ, второе – итальянцу Роберто Мариани. Третьим стал бельгиец Нильс Виллемс. Сергей Чемезов завершил соревнования на четвёртом месте.



В общем зачёте первых двух этапов чемпионата мира Чемезов сохранил третье место. Спортсмен из Казани Александр Курамшин занимает шестую строчку, Владислав Воробьёв – на восьмом месте.



«Я и Арсений Матанцев не меняли тактику выступления, выбранную на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Эта база принесла успех, и она будет эффективна и дальше.



Организаторами этапа в Ольбии был выбран залив, огороженный со всех сторон, что защищало акваторию и создавало флэт, сравнимый с поверхностью озера. Это выгодно отличало природные условия данного этапа от чопа в Португалии и на чемпионате России в Геленджике 2018 года и создало идеальные условия для фристайла и гонок», — заявил Чемезов.



В кольцевых гонках Александр Кабатов занял 14-ю строчку.



Следующий этап чемпионата мира пройдёт в Китае в октябре.