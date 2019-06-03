Чемезов занял четвёртое место на чемпионате мира по водно-моторному спорту

Вчера, 2 июня, в Ольбии (Италия) завершился второй этап чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «аквабайк»
Россию вновь представляли четыре спортсмена. Фристайлеры – обладатель Кубка России и чемпион России 2018 года Сергей Чемезов, чемпион мира среди любителей Александр Курамшин, Владислав Воробьёв и гонщик в классе Runabout GP1, чемпион России 2018 года Александр Кабатов.
Во фристайле первое место досталось Рашиду Аль-Мулла из ОАЭ, второе – итальянцу Роберто Мариани. Третьим стал бельгиец Нильс Виллемс. Сергей Чемезов завершил соревнования на четвёртом месте.
В общем зачёте первых двух этапов чемпионата мира Чемезов сохранил третье место. Спортсмен из Казани Александр Курамшин занимает шестую строчку, Владислав Воробьёв – на восьмом месте.
«Я и Арсений Матанцев не меняли тактику выступления, выбранную на первом этапе чемпионата мира в Португалии. Эта база принесла успех, и она будет эффективна и дальше.
Организаторами этапа в Ольбии был выбран залив, огороженный со всех сторон, что защищало акваторию и создавало флэт, сравнимый с поверхностью озера. Это выгодно отличало природные условия данного этапа от чопа в Португалии и на чемпионате России в Геленджике 2018 года и создало идеальные условия для фристайла и гонок», — заявил Чемезов.
В кольцевых гонках Александр Кабатов занял 14-ю строчку.
Следующий этап чемпионата мира пройдёт в Китае в октябре.
- 3 июня 2019
-
15:34
-
14:54
-
14:28
-
14:26
-
13:49
-
13:18
-
13:09
-
12:22
-
12:20
-
12:06
-
11:36
-
11:28
-
10:46
-
10:12
-
09:48
-
09:13
-
01:13
- 2 июня 2019
-
23:40
-
23:19
-
22:26
-
21:17
-
20:51
-
19:56
-
18:59
-
18:21
-
17:26
-
17:08
-
16:43
-
15:58
-
14:51
-
14:26
-
13:58
-
12:49
-
12:20
-
11:44