Хант и Иффланд выиграли этап мировой серии по клифф-дайвингу, Сильченко – 10-й

Англичанин Гэри Хант и Рианна Иффланд из Австралии продлили своё лидерство в мировой серии Red Bull Cliff Diving. Спортсмены победили в Полиньяно-а-Маре (Италия) с большим отрывом в обоих случаях.



Единственный россиянин, принимавший участие в мужских соревнованиях Артём Сильченко занял десятое место.



Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Мужчины.



1) Гэри Хант (Великобритания) – 418,75

2) Энди Джонс (США) – 368,75

3) Михал Навратил (Чехия) – 368,25

4) Алессандро де Розе (Италия, W) – 358,2

5) Крис Коланус (Польша) – 353,8

6) Алексей Пригоров (Украина) – 352,1

…

10) Артем Сильченко (Россия, W) – 318,4.



Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Женщины.



1) Рианна Иффланд (Австралия) – 324,00

2) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 278,95

3) Яна Нестерова (Беларусь) – 278,15

4) Лизанн Ричард (Канада) – 261

5) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 252,05.



Турнирная таблица после 3 из 7 этапов.



Мужчины:



1) Гэри Хант (Великобритания) – 400

2) Энди Джонс (США) – 220

3) Крис Коланус (Польша) – 200

4) Джонатан Паредес (Мексика) – 190

5) Михал Навратил (Чехия) – 170.



Женщины:



1) Рианна Иффланд (Австралия) – 400

2) Яна Нестерова (Беларусь) – 290

3) Лизанн Ричард (Канада) – 240

4) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 200

5) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 160.