Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Хант и Иффланд выиграли этап мировой серии по клифф-дайвингу, Сильченко – 10-й

Хант и Иффланд выиграли этап мировой серии по клифф-дайвингу, Сильченко – 10-й
Другие / Водные виды спорта 0

Англичанин Гэри Хант и Рианна Иффланд из Австралии продлили своё лидерство в мировой серии Red Bull Cliff Diving. Спортсмены победили в Полиньяно-а-Маре (Италия) с большим отрывом в обоих случаях.

Единственный россиянин, принимавший участие в мужских соревнованиях Артём Сильченко занял десятое место.

Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Мужчины.

1) Гэри Хант (Великобритания) – 418,75
2) Энди Джонс (США) – 368,75
3) Михал Навратил (Чехия) – 368,25
4) Алессандро де Розе (Италия, W) – 358,2
5) Крис Коланус (Польша) – 353,8
6) Алексей Пригоров (Украина) – 352,1

10) Артем Сильченко (Россия, W) – 318,4.

Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Женщины.

1) Рианна Иффланд (Австралия) – 324,00
2) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 278,95
3) Яна Нестерова (Беларусь) – 278,15
4) Лизанн Ричард (Канада) – 261
5) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 252,05.

Турнирная таблица после 3 из 7 этапов.

Мужчины:

1) Гэри Хант (Великобритания) – 400
2) Энди Джонс (США) – 220
3) Крис Коланус (Польша) – 200
4) Джонатан Паредес (Мексика) – 190
5) Михал Навратил (Чехия) – 170.

Женщины:

1) Рианна Иффланд (Австралия) – 400
2) Яна Нестерова (Беларусь) – 290
3) Лизанн Ричард (Канада) – 240
4) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 200
5) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 160.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент