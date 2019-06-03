Хант и Иффланд выиграли этап мировой серии по клифф-дайвингу, Сильченко – 10-й

Англичанин Гэри Хант и Рианна Иффланд из Австралии продлили своё лидерство в мировой серии Red Bull Cliff Diving. Спортсмены победили в Полиньяно-а-Маре (Италия) с большим отрывом в обоих случаях.
Единственный россиянин, принимавший участие в мужских соревнованиях Артём Сильченко занял десятое место.
Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Мужчины.
1) Гэри Хант (Великобритания) – 418,75
2) Энди Джонс (США) – 368,75
3) Михал Навратил (Чехия) – 368,25
4) Алессандро де Розе (Италия, W) – 358,2
5) Крис Коланус (Польша) – 353,8
6) Алексей Пригоров (Украина) – 352,1
…
10) Артем Сильченко (Россия, W) – 318,4.
Клифф-дайвинг. 3 этап, Полиньяно-а-Маре, Италия. Женщины.
1) Рианна Иффланд (Австралия) – 324,00
2) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 278,95
3) Яна Нестерова (Беларусь) – 278,15
4) Лизанн Ричард (Канада) – 261
5) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 252,05.
Турнирная таблица после 3 из 7 этапов.
Мужчины:
1) Гэри Хант (Великобритания) – 400
2) Энди Джонс (США) – 220
3) Крис Коланус (Польша) – 200
4) Джонатан Паредес (Мексика) – 190
5) Михал Навратил (Чехия) – 170.
Женщины:
1) Рианна Иффланд (Австралия) – 400
2) Яна Нестерова (Беларусь) – 290
3) Лизанн Ричард (Канада) – 240
4) Джессика Маккалэй (Великобритания) – 200
5) Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 160.
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