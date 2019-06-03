Спортивный агент: ВФЛА сильно себя дискредитировала, нужна другая организация

Известный спортивный агент Андрей Митьков выразил мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время продлит ограничения в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Считаю, что ВФЛА не восстановят в ближайшее время, и это будет правильное решение со стороны IAAF. Либо господин Шляхтин лично неправильно поступил в ситуации с делом Лысенко, либо это произошло с его молчаливого согласия или неведения. Дмитрий Анатольевич пришёл на место главы ВФЛА, чтобы исправить ситуацию, но, если верить тому, что пишут, пошёл по стопам предшественников. Причём, если информация подтвердится, речь идёт о методах каменного века. Мол, никто в Монако не узнает о том, какие клиники есть в России, а каких нет… Нельзя так поступать. Особенно понимая, что на одной чаше весов находится вся лёгкая атлетика в стране: действующие спортсмены и ребята, которые только хотят записаться в секции, а на другой — олимпийская медаль одного человека.

Думаю, необходимо, чтобы нашёлся человек — например, та же Елена Исинбаева или Сергей Литвинов — который рискнул бы создать альтернативную общественную организацию с представительствами в регионах. ВФЛА же слишком сильно себя дискредитировала", — приводят слова Митькова «Известия».