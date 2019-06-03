В Греции президенту МОК вручили международную премию мира

Президент МОК Томас Бах удостоен престижной международной награды Cem — Papandreou Peace Award. Церемония состоялась в Афинах. Премия вручается лицам или группам лиц, которые внесли выдающийся вклад в дело содействия миру в широком регионе.

Вручая награду, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу подчеркнул усилия президента МОК по модернизации древней концепции олимпийского перемирия, идею создания олимпийской команды беженцев, а также его работу по продвижению идеи «мирного образования». Он также подчеркнул вклад президента МОК в дело мира посредством создания объединённой корейской команды на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

«Олимпийские игры доказывают нам, что, несмотря на все разногласия, человечество может жить вместе в мире и согласии. Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты, но они показывают, как может выглядеть мир, если мы все будем руководствоваться олимпийскими ценностями. В мире, который расходится в мнениях по многим вопросам, Олимпийские игры сегодня единственное событие, которое объединяет всех в мирной конкуренции», — приводит слова Баха на вручении награды МОК.