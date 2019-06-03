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Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в новой Москве

Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в новой Москве
Другие / Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что намерена поднять вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве.

«Это действительно очень тяжёлый технический вопрос. Да, сейчас строятся пневматические стрельбища, где с «воздушками» начинают работать дети, но таких стрельбищ, как в Тюмени и Ханты-Мансийске, у нас нет. Поднимаю вопрос о строительстве большого комплекса на территории новой Москвы и очень надеюсь, что соответствующая площадка для настоящих биатлонистов в скором времени появится. К сожалению, на данный момент, в Москве идёт угасание этого направления, но я верю, что ситуацию можно исправить», — приводит слова Зайцевой RT.

Зайцева уточнила, что под «настоящими биатлонистами» имеет в виду тех спортсменов, которые работают не на пневматике, а на малокалиберной винтовке.

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