Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в новой Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что намерена поднять вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве.
«Это действительно очень тяжёлый технический вопрос. Да, сейчас строятся пневматические стрельбища, где с «воздушками» начинают работать дети, но таких стрельбищ, как в Тюмени и Ханты-Мансийске, у нас нет. Поднимаю вопрос о строительстве большого комплекса на территории новой Москвы и очень надеюсь, что соответствующая площадка для настоящих биатлонистов в скором времени появится. К сожалению, на данный момент, в Москве идёт угасание этого направления, но я верю, что ситуацию можно исправить», — приводит слова Зайцевой RT.
Зайцева уточнила, что под «настоящими биатлонистами» имеет в виду тех спортсменов, которые работают не на пневматике, а на малокалиберной винтовке.
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