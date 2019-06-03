Президент ОКР верит, что Россия сможет вернуть былые успехи в хоккее на траве

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе проводов женской сборной России по хоккею на траве на олимпийскую квалификацию в Хиросиму напомнил о необходимости возрождения победных традиций страны в этом виде спорта.

«Пик лучших результатов в хоккее на траве пришёлся у нас на начало 80-х годов. Долгие годы россиянам не удавалось блеснуть на международной арене, но я верю, что именно ваше поколение сможет вернуть нашей стране былые успехи.

Хоккей на траве — один из долгожителей олимпийской программы, он присутствует в ней с 1908 года. Международная федерация насчитывает почти 150 национальных федераций и ассоциаций, что говорит о большом интересе к этой игре в мире.

По собственному опыту знаю, что лёгких сборов и соревнований не существует, но я верю, что вы достойно пройдёте этот этап», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Чтобы сохранить шансы на путёвку в Токио, на соревнованиях в Хиросиме женской сборной России надо попасть в число двух сильнейших из 8 команд-участников. Женская сборная России по хоккею на траве в новейшей истории никогда не играла на Олимпийских играх.