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Зайцева — об уходе Дальмайер: она вроде как устала от допинг-контроля

Зайцева — об уходе Дальмайер: она вроде как устала от допинг-контроля
Другие / Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в возрасте 25 лет из-за отсутствия мотивации.

«Она вроде как устала от допинг-контроля… Я уже сказала, что прощание с большим спортом — это так или иначе личное решение каждого спортсмена и осуждать его бессмысленно. Но если честно, лично для меня это просто удивительно. Не могу логически объяснить, почему она решила завершить карьеру так рано и так неожиданно», — приводит слова Зайцевой RT.

Зайцева не стала обсуждать мнение, что столь ранний уход Дальмайер из спорта связан с возможными проблемами с запрещёнными препаратами.

«Не хочу уподобляться поведению иностранных спортсменов и обвинять их в нечистоплотности. Мы же не знаем, что происходит на самом деле», — сказала Зайцева.

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