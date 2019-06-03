Швейцарский суд приостановил действие правил IAAF, направленных против Семени

Федеральный Верховный суд Швейцарии потребовал незамедлительной приостановки действия правил IAAF, направленных против Кастер Семени и других спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, до рассмотрения апелляцию южноафриканской спортсменки. Пресс-релиз суда опубликовал в своём «Твиттере» журналист ВВС Дэн Роан. Решение суда позволяет Семене продолжить участие в соревнованиях среди женщин без каких-либо ограничений.

«Я благодарна швейцарским судьям за это решение. Надеюсь, что после рассмотрения моей апелляции я снова смогу свободно соревноваться», — прокомментировала решение суда Семеня.

«Швейцарский Верховный суд предоставил Кастер Семене долгожданную временную защиту. Это важный прецедент, который будет иметь глобальные последствия для защиты прав спортсменок», — добавила адвокат бегуньи.

С 8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки вынуждены принимать препараты для снижения уровня тестостерона.