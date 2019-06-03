Паршикова освобождена от должности заместителя министра спорта России

Наталья Паршикова освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России в связи с переходом на другую работу. Распоряжение правительства РФ подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Освободить Паршикову Наталью Владимировну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

До 2001 года профессор, доктор педагогических наук Паршикова совмещала преподавательскую деятельность с работой директора СДЮСШОР. Затем перешла на работу в Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму. В 2005-2008 годах Паршикова возглавляла аппарат комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и спорту. С 2008 года занимала должность заместителя министра спорта — статс-секретаря.