Паршикова освобождена от должности заместителя министра спорта России

Наталья Паршикова освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России в связи с переходом на другую работу. Распоряжение правительства РФ подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Освободить Паршикову Наталью Владимировну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
До 2001 года профессор, доктор педагогических наук Паршикова совмещала преподавательскую деятельность с работой директора СДЮСШОР. Затем перешла на работу в Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму. В 2005-2008 годах Паршикова возглавляла аппарат комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и спорту. С 2008 года занимала должность заместителя министра спорта — статс-секретаря.
- 3 июня 2019
-
20:58
-
20:20
-
20:16
-
19:56
-
19:21
-
18:54
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:52
-
17:26
-
16:40
-
15:34
-
14:54
-
14:28
-
14:26
-
13:49
-
13:18
-
13:09
-
12:22
-
12:20
-
12:06
-
11:36
-
11:28
-
10:46
-
10:12
-
09:48
-
09:13
-
01:13
- 2 июня 2019
-
23:40
-
23:19
-
22:26
-
21:17
-
20:51
-
19:56